Parceria entre Sistema Farsul e empresas de ônibus é ampliada para a 41ª Expointer

Após um projeto piloto, na edição do ano passado, o Sistema Farsul e as companhias de ônibus Planalto, Unesul e Ouro e Prata ampliaram a parceria que garante desconto no valor das passagens intermunicipais para os produtores que visitarem a 41ª Expointer. Neste ano, a oportunidade foi estendida a todos os municípios atendidos pelas empresas em linhas regulares. O desconto aplicado também é maior, passando a ser de 30%. As viagens podem ser realizadas do dia 20 de agosto ao dia 5 de setembro.

Antes de adquirir a passagem, o produtor rural deve ir até um dos Sindicatos Rurais e fazer a retirada do voucher para a viagem, que terá como destino a cidade de Porto Alegre. Nos dias da Expointer, entre 25 de agosto e 2 de setembro, os participantes contarão com transporte gratuito da Rodoviária de Porto Alegre até o Parque de Exposições Assis Brasil. Haverá uma sala VIP em que os passageiros serão recepcionados e receberão orientações para o embarque. No final da tarde, os ônibus farão o percurso inverso.

O produtor rural contará ainda com um posto de vendas de passagens no estande da Casa Rural. Assim, será possível garantir a passagem de volta ainda no Parque de Exposições Assis Brasil. A iniciativa pretende facilitar a visita à 41ª Expointer, proporcionando conforto e economia para aproveitar melhor a feira. Mais informações podem ser obtidas por meio de contato com o Sindicato Rural.

