Parceria incentiva participaÃ§Ã£o de empresas do setor da construÃ§Ã£o civil em evento nos EUA

Os associados do Sindicato das Empresas de Mineração de Brita, Areia e Saibro do Rio Grande do Sul (Sindibritas) e da Associação Gaúcha dos Produtores de Brita, Areia e Saibro (Agabritas) podem participar de duas importantes feiras do setor da construção civil que serão realizadas nos meses de janeiro e março de 2017, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A embaixada americana no Brasil, por intermédio de seu Departamento de Comércio, está organizando delegações oficiais brasileiras para visitar o World of Concrete, de 16 a 20 de janeiro, e a Conexpo Con/Agg de 7 a 11 de março. A primeira é uma das maiores feiras internacionais de construção, dedicada a indústria de concreto e alvenaria. Anualmente, cerca de 1.400 expositores trazem as mais recentes inovações em equipamentos, produtos e serviços no Las Vegas Convention Center.

O segundo é ponto de encontro internacional para as indústrias de construção, ocorrendo a cada três anos e apresentando os mais recentes equipamentos, produtos e serviços, abrangendo construção pesada, agregados, concreto, tecnologia aplicada, equipamentos leves e pesados, maquinários e utilitários. O evento vai reunir mais de 2.400 expositores, igualmente no Las Vegas Convention Center.

Além de poder conhecer as inovações do setor da construção civil, participando da delegação oficial, os associados do Sindibritas e da Agabritas poderão receber o acompanhamento de um representante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, com o intuito de ajudar e identificar oportunidades e produtos de interesse na feira; assistência para realização de reuniões exclusivas com expositores e visitas técnicas e contar com a presença de intérprete para reuniões previamente agendadas.

