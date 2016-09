Parceria incluirá city tour Linha Turismo nos programas da Quinta da Estância

Consagrado atrativo turístico de Porto Alegre, o city tour Linha Turismo passará a ser uma opção de lazer para os milhares de estudantes do Rio Grande do Sul e de outras regiões do Brasil, entre outros públicos, que participam dos programas realizados pela Quinta da Estância, maior fazenda de turismo pedagógico do País, situada em Viamão. Esse é o objetivo da parceria que será firmada entre o empreendimento a Secretaria Municipal de Turismo de Porto Alegre (SMTUR) nesta quarta-feira (14), às 10h, na sede da Quinta da Estância, pelo secretário municipal de Turismo, Luiz Fernando Moraes e o diretor da Fazenda, Lucas Goelzer.

Com mais de 100 hectares de área e signatária do Pacto Global da ONU desde 2007, a Quinta da Estância é um grande laboratório ao ar livre, onde estudantes de universidades e escolas desenvolvem na prática os conteúdos estudados em sala de aula, além de atender a grupos de empresas, terceira idade, igrejas e famílias.

Os visitantes de todo RS e também de estados como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, do Distrito Federal e de países vizinhos como Uruguai e Argentina agora poderão optar por conhecer o Centro Histórico ou a Zona sul de Porto Alegre nos roteiros realizados pelos ônibus panorâmicos da Linha Turismo. Em circulação desde 2003, quando operava um único ônibus, e com a ampliação da frota, a partir de 2012, para os atuais quatro veículos double deck, a Linha Turismo está batendo a marca de 800 mil passageiros.

