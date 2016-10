Parceria inédita vai gerar trabalho para apenadas em reciclagem de lixo eletrônico

Projeto inédito da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) possibilitará que apenadas da PFMP (Penitenciária Feminina Madre Pelletier), em Porto Alegre, trabalhem na reciclagem de lixo eletrônico. O projeto, em parceria com a Procergs (Companhia de Processamento Dados do Rio Grande do Sul) e a empresa de gerenciamento de sucatas JG, permitirá que até 40 mulheres participem das ações de sustentabilidade, preservação ambiental e inclusão social.

As atividades consistem na desmontagem de aparelhos eletroeletrônicos e separação de resíduos tecnológicos. O trabalho será remunerado e as participantes deverão receber 75% do salário mínimo nacional (cerca de R$ 660) por seis a oito horas diárias, de segunda a sexta-feira. Também receberão certificação e treinamento teórico e prático.

O convênio terá a vigência de 24 meses (dois anos) a partir da data de sua assinatura. À empresa cabe o gerenciamento do serviço, o fornecimento dos materiais e os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), bem como a orientação e o treinamento. A penitenciária será responsável pela seleção e o recrutamento da mão de obra, além da fiscalização.

Dezoito apenadas já participaram de palestra inicial, com o objetivo de apresentar o projeto. Na ocasião, o proprietário da empresa JG, Joelson Gonsalves, contou sobre sua história de vida e o que o motivou a apostar neste ramo. “Passei dos 12 aos 17 anos catando sucata nas ruas. Um dia conheci um homem no trem, ele perguntou o que eu fazia e que materiais eu conhecia. Depois de um tempo, esse mesmo homem me levou a São Paulo, onde aprendi a reciclar resíduos tecnológicos. Quando voltei, montei a empresa que hoje é pioneira em reciclagem de lixo eletrônico no Brasil”, lembrou.

A coordenadora do Trabalho Prisional da Susepe, Morgana Teodoro, destacou as atividades para divulgar o trabalho prisional e incentivar iniciativas como estas. Já a diretora do PFMP, Maria Clara Rei, comentou sobre a importância de preservar o meio ambiente e os frutos que o aprendizado pode trazer no momento de saída do presídio.

O representante da Procergs, César Telles, ressaltou o sucesso da parceria. “É uma iniciativa inédita no Brasil. A Procergs deu a ideia e a Susepe fez questão de acatar. Além disso, é uma oportunidade única para as participantes, pois é um ramo em ascensão”, afirmou.

