Parceria para otimizar segurança pública é firmada na capital gaúcha

As informações relevantes para a segurança pública do Rio Grande do Sul serão compartilhadas entre todos os agentes que possam melhorar o setor. Uma parceria firmada nesta quinta-feira (11), garante essa integração de atuações entre órgãos do governo gaúcho, da prefeitura de Porto Alegre, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. O convênio tem vigência de 90 dias.

O documento prevê acesso recíproco de informações de segurança. Ou seja, um procurador poderá solicitar imagens do videomonitoramento da capital, assim como a Brigada Militar poderá pedir acesso ao sistema de reconhecimento facial, por exemplo.

A expectativa tanto do estado, quanto do município, é de que essa parceria aumente a agilidade e a eficiência das forças de segurança. “O compartilhamento de informações gera mais eficiência na inteligência das ações, tornando Porto Alegre um lugar inóspito para quem quer cometer crimes”, destacou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Funcionamento

Com atualização diária do sistema integrado, servidores da Secretaria de Segurança Pública e da prefeitura irão operar o sistema, gerenciar as abordagens a partir dos alertas emitidos pela ferramenta e assegurar a confidencialidade dos dados. O cruzamento de dados entre todos os órgãos será feito pelo IGP em parceria com a Susepe, que também irá repassar as listas de foragidos do sistema prisional.

O TJ ficará encarregado de informar os procurados pela Justiça, salvo exceções de sigilo. o ministério Público terá foco em compartilhar a lista de torcedores impedidos de entrar em estádios.

Procempa e Procergs irão estabelecer um formato de compartilhamento de dados que contemple as tecnologias disponíveis aos órgãos que atuarão na parceria.

Órgãos envolvidos:

Secretaria da Segurança Pública (SSP)

Instituto-Geral de Perícias (IGP)

Secretaria de Serviços Penitenciários (Seapen)

Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe)

Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Procergs)

Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (Procempa)

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS)

Secretaria Municipal de Segurança Pública

Ministério Público do Estado (MP/RS)

