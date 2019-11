Rio Grande do Sul Parceria unifica calendário e serviços das redes estadual e municipal de ensino

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

Eduardo Leite, ao centro, durante anúncio de calendário escolar unificado. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Eduardo Leite durante anúncio de calendário escolar unificado. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governo do Estado, a Undime (União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Sul) e a Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) oficializaram, na manhã desta quinta-feira (21), uma parceria inédita que, entre outras coisas, resultará na unificação do calendário escolar.

O objetivo da parceria é fortalecer o regime de colaboração entre o Estado e as prefeituras por meio do planejamento e implementação de políticas educacionais. A intenção do acordo, firmado em cerimônia no Palácio Piratini, é unificar aspectos educacionais nas redes municipal e estadual. A partir de 2020, por exemplo, o calendário escolar será unificado – as aulas de ambas as redes começarão em 19 de fevereiro. Para 2021, o calendário de matrículas, que ocorre em períodos diferentes, também deverá ser ao mesmo tempo.

“Poderemos avançar em tantos outros serviços para garantir o melhor atendimento na área da educação”, disse o governador Eduardo Leite

“A partir deste momento, avançamos na questão dos calendários e em um mesmo sistema de matrículas e, portanto, na melhoria da eficiência na prestação de serviços compartilhados. Com esse entendimento, poderemos avançar em tantos outros serviços para garantir o melhor atendimento na área da educação à população gaúcha”, celebrou o governador Eduardo Leite.

Além disso, a parceria promove a formação continuada dos profissionais da educação, organiza, em regime de colaboração, a oferta dos serviços educacionais e otimiza os recursos financeiros destinados ao transporte escolar.

Outro ganho é a implementação do Sistema Unificado de Matrículas on-line para atender as redes públicas de ensino. Qualifica ainda os espaços físicos e promove melhoria da infraestrutura dos estabelecimentos de ensino das redes públicas mediante esforços dos entes para garantia da efetividade do resultado.

O secretário da Educação, Faisal Karam, comemorou o importante momento para a educação pública. “Tivemos dois parceiros fundamentais, a Undime e a Famurs. Esse regime de colaboração será uma ferramenta de otimização de recursos e de ações coletivas. O primeiro passo foi dado hoje”, acrescentou.

O presidente da Undime, Marcelo Mallmann, e a coordenadora da área técnica de Educação da Famurs, Fátima Ehlert, assinaram o acordo representando as entidades.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário