“Parece nome de chuveiro”, diz Renan Calheiros sobre deputado gaÃºcho Onyx Lorenzoni

Mesmo tendo passado as quatro horas da sessão temática desta quinta-feira (1º) defendendo a proposta que endurece a penalidade para abuso de autoridade e atacando quem pensa o contrário, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), usou final de sua fala para investir contra o relator do pacote anticorrupção na Câmara, o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS).

“Antes de encerrar, eu queria dizer apenas que não houve aqui agressão ao relator da matéria na Câmara dos Deputado, ao Onyx Lorenzetti”, ironizou o senador com o sobrenome do deputado. E ainda continuou: “Parece nome de chuveiro, mas não é nome de chuveiro”.

“Com todo respeito e, em favor dele, eu queria dizer que o teste de integridade vai fazer falta, porque pesava sobre ele uma acusação de ter recebido caixa dois de indústria de armas, e seria uma oportunidade para que ele, neste teste, pudesse demonstrar o contrário, com o meu apoio”, afirmou o presidente da Casa.

Nesta quinta, o juiz Sergio Moro e o ministro do STF Gilmar Mendes compareceram ao Senado, a convite de Renan, para debater uma proposta defendida a unhas e dentes pelo senador, cuja intenção é endurecer a punição para quem cometer abuso de autoridade.

O pacote contra corrupção da Câmara, outro projeto, embora conte com proposta semelhante em sua versão final, saiu das mãos de Onyx sem esse trecho. Para Moro, a intenção ao punir com mais rigor o abuso de autoridade é atingir diretamente a Operação Lava Jato, na qual muitos parlamentares são citados.

A fala de Renan se seguiu à manifestação final de Moro, que elogiou Lorenzoni. “Gostaria aqui de fazer uma breve referência apenas ainda relativa ao projeto da Câmara: um elogio ao relator, deputado Onyx Lorenzoni, que buscou aprovar aquelas medidas em uma maior extensão e foi atacado”, afirmou o juiz.

