“Parece que tiraram um pedaço de mim”, disse Gabriel Jesus

O Mundial terminou de forma melancólica para Gabriel Jesus. Substituído no 2º tempo da derrota por 2 a 1 para a Bélgica, nesta sexta-feira (6) o garoto, titular absoluto na Rússia, encerrou a participação sem gols. E não ficou satisfeito com o desempenho individual.

Ainda na Arena Kazan, na zona mista, o atacante revelou estar saindo frustrado com as atuações nos cinco jogos no Mundial. E, segundo o camisa 9, será difícil assimilar o golpe.

“Frustrante, frustrante. Individualmente falando, me cobro muito, trabalhei muito. É difícil cara, você abdicar de muitas coisas para chegar num torneio tão grande, todos sabem que é um sonho. Logo ali, depois da estreia, virou uma obsessão, sonho ficou para trás, já estava vivendo isso. Frustrante, vai ser difícil assimilar isso. Parece que tiraram um pedaço de mim”, disse Jesus.

O camisa 9 falou em aprendizado, mas admitiu ter medo de perder a confiança depois de atuações abaixo do esperado:

“Cada campeonato na minha vida eu procuro levar como aprendizado. Hoje, acho que levei de aprendizado o que é viver isso. Não sei, cara. Dá até medo do que pode acontecer, do que eu possa achar de mim mesmo, é complicado. Medo de achar, da confiança sair. É difícil.”

Espécie de tutor de Jesus na seleção, o meia Renato Augusto, autor do único gol brasileiro na partida, tratou de incentivar o garoto. Ambos construíram uma relação próxima desde que atuaram e conquistaram juntos a medalha de ouro olímpica, em 2016.

“Ele não vai perder nada, é um jogador fantástico, muito novo, ainda vai evoluir muito. Ele tem um espírito de grupo raro em atacantes, ele faz questão de ajudar a todos, corre pelos outros. Agora todo mundo está sofrendo, mas não acho que ele vá cair daqui para frente.”

