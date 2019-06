Parecer final da reforma da Previdência deve ser apresentado nesta quinta-feira

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a reforma da Previdência concluiu, nesta quarta-feira (26), a fase de discussão do parecer do relator, Samuel Moreira, após quatro dias. Os trabalhos da comissão devem ser retomados já nesta quinta (27), com a apresentação do novo texto pelo relator. O parlamentar prepara nova versão complementada a partir das questões debatidas na comissão. O objetivo da bancada governista é conseguir o maior apoio possível entre os partidos.

Um dos pontos mais debatidos foi a reinclusão no parecer das regras previdenciárias para servidores estaduais e municipais, que estavam na proposta enviada pelo Executivo e acabou retirada pelo relator por falta de consenso. Se aprovado pela comissão, o texto será enviado para votação no plenário, ainda sem data prevista.

Estados e Municípios

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é um dos principais defensores de que a reforma abranja estados e municípios. Maia está procurando um acordo para conseguir incluir a questão na proposta antes da votação do parecer, prevista para a próxima semana. Rodrigo Maia informou ainda que pretende ampliar as conversas sobre o tema e se reunir com líderes partidários que apoiem a reforma da Previdência.

