“Parecia um polvo, as mãos dele estavam por todos os lados”, diz mulher que foi apalpada por Donald Trump

A imprensa americana publicou declarações de mulheres que garantem ter sido assediadas sexualmente pelo candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. A equipe do empresário negou as acusações e ameaça processar os veículos.

O magnata tem sido alvo de uma série de denúncias sobre comportamento sexual inadequado. Os novos relatos vêm à tona uma semana após a divulgação de um vídeo de 2005 que mostra o candidato fazendo comentários obscenos sobre mulheres e sugerindo agressões sexuais.

Após a repercussão negativa, Trump pediu desculpas. Mesmo assim, alguns políticos republicanos importantes se distanciaram do bilionário.

Acusações.



Jessica Leeds, 74 anos, contou ao jornal The New York Times um episódio que aconteceu há cerca de 30 anos, segundo ela. Jessica diz que viajou ao lado de Trump em um voo quando ele teria levantado o braço do assento e começado a tocá-la. “Era como um polvo, as mãos deles estavam por todas as partes. Foi um abuso”, disse Jessica, que na época tinha 38 anos.

O NYT traz ainda o depoimento de Rachel Crooks, que afirma que sofreu assédio de Trump quando tinha 22 anos. Ela disse que Trump a beijou na boca.

Um outro caso foi escrito em primeira pessoa pela repórter da revista People. Natasha Stoynoff falou sobre um incidente que aconteceu há 11 anos, quando foi fazer uma entrevista com Trump. O candidato teria empurrado ela contra a parede e “colocado a língua dentro da sua garganta”.

A publicação Palm Beach Post trouxe mais uma denúncia. Mindy McGillivray, 36, disse que foi acariciada por Trump quando tinha 23 anos, em uma das propriedades do republicano na Flórida.

A fotógrafa Kristin Anderson também diz ter sido tocada por Trump em uma boate de Nova York no começo dos anos 1990. Conforme ela, ele colocou a mão por baixo de sua saia.

Comentários