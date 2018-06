Parentes de Pablo Escobar investigados

Um juiz argentino processou a viúva e o filho do traficante Pablo Escobar e o ex-jogador da seleção colombiana Mauricio Serna em um suposto caso de lavagem de dinheiro em investigação. O magistrado ordenou embargos de 30 milhões de pesos (US$ 1,20 milhão) sobre os bens do ex-meia, de María Isabel Santos Caballero, viúva de Pablo Escobar, e Juan Sebastián Marroquín Santos, filho de Escobar.

