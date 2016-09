Paris criará espaço ao ar livre para quem quiser ficar pelado neste verão

A cidade de Paris, na França, criará um espaço ao ar livre para os adeptos do nudismo, provavelmente a partir do verão de 2017, uma iniciativa inédita na cidade.

O conselho municipal de Paris aprovou, na noite de segunda-feira (26), um projeto apresentado pelo grupo ecologista, que lembrou que outras grandes cidades como Barcelona, Berlim ou Munique já têm espaços dedicados à prática do nudismo.

A França, que tem uma centena de praias nudistas, é o principal destino mundial para o turismo dos adeptos ao nudismo, declarou Bruno Julliard, um dos adjuntos da prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

O local nudista pode se situar no Bois de Boulogne ou no Bois de Vincennes, dois bosques localizados no oeste e leste de Paris respectivamente, indicou Julliard.

