A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, quer proibir a circulação de automóveis no quatro primeiros distritos da capital. O projeto poderá ser implantando no próximo mandato, e seria analisado e detalhado depois de “estudos aprofundados.” A capital francesa vem restringindo o trânsito de carros nas ruas nos últimos anos e os acessos à beira do rio Sena foram parcialmente fechados.