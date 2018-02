Paris Saint-Germain Academy abre primeira franquia no Sul do Brasil

A Paris Saint-Germain Academy iniciará suas atividades em Porto Alegre-RS. Será a primeira unidade da rede oficial de academias de futebol do clube francês na Região Sul do Brasil. As aulas terão início em março, e as inscrições já estão abertas no site www.psgacademypoa.com.br.

A unidade PSG Academy POA funcionará nas dependências do Planet Ball, e atenderá meninos e meninas com idades entre quatro e 19 anos. As duas primeiras avaliações técnicas para a academia de futebol estão marcadas para os dias 3 e 10 de março, no Planet Ball.

De acordo com o responsável pela Academy em Porto Alegre, Francisco Mattos, as avaliações funcionam como um teste de nivelamento, para encaixar os jovens atletas nas turmas adequadas “A avaliação técnica não visa excluir ninguém. Pelo contrário. O objetivo dela é fazer com o que os ‘coaches’ da Academy façam uma análise adequada de cada atleta, para que esse possa ser encaixado na turma que o faça assimilar e desenvolver melhor as aptidões técnicas, táticas e físicas da filosofia de futebol do PSG, que será utilizada nas aulas”, afirmou.

Ainda segundo Francisco, a procura pela PSG Academy gaúcha tem sido acima do esperado e o planejamento da franquia é atender 500 jovens. “Trouxemos a academia de futebol para Porto Alegre, pois entendemos que a cidade carece de projetos deste nível, com conceitos mais atualizados de futebol. A PSG Academy utiliza uma metodologia diferenciada, com os mesmos treinamentos usados nas categorias de base do Paris Saint-Germain, além de ser o clube do principal jogador brasileiro na atualidade, o Neymar, em quem muitos desses jovens se espelham”, finalizou.

A Paris Saint-Germain Academy conta com outras seis unidades no Brasil. Ao todo, são três no Rio de Janeiro-RJ (Botafogo, Barra da Tijuca e Gávea), duas em São Paulo-SP (Vila Pompeia e Guarulhos) e uma na Região Metropolitana de Salvador-BA (Villas). No mundo já são mais de 30 unidades em funcionamento, que atendem um número superior a 10 mil crianças e adolescentes.

