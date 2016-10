Paris Saint-Germain continua tentando contratar Neymar

O time francês Paris Saint-Germain não desistiu de contar com Neymar em seu elenco. De acordo com o jornal A Bola, os franceses vão tentar novamente a contratação do jogador brasileiro na próxima janela de transferências, no início de 2017.

Nasser Al-Khelaifi, proprietário do Paris Saint-Germain, tem verdadeira obsessão pela contratação do jogador, que renovou com o Barcelona até 2021. Caso queira tirar Neymar do Barcelona, o clube francês terá de desembolsar 222 milhões de euros (cerca de 795,5 milhões de reais) referentes à multa.

Khelaifi crê que o clube catalão vai precisar se desfazer de algum de seus astros, já que precisa de dinheiro em caixa para tocar a reforma do Camp Nou.

