Paris Saint-Germain ofereceu 150 milhões de reais por ano para Neymar e ainda daria um jatinho de presente a ele

A temporada 2016/2017 começou e Neymar permaneceu no Barcelona. E não foi por falta de esforços que o PSG (Paris Saint-Germain) não levou o craque brasileiro na última janela de transferências na Europa. Segundo o empresário Wagner Ribeiro, Nasser Al-Khelaif, presidente do clube francês, estava disposto a fazer do jogador o mais bem pago do mundo.

O agente de Neymar disse que o dirigente parisiense se dispôs a pagar os 190 milhões de euros (704 milhões de reais) da cláusula de rescisão com o Barcelona e ofereceu ainda 40 milhões de euros (cerca de 150 milhões) “limpos” anuais por um contrato de cinco temporadas. Além disso, revelou que o dono do PSG daria um jatinho privado para que o atleta pudesse vir ao Brasil com seus compromissos com a Seleção sempre que precisasse e que daria uma porcentagem da rede de hotéis que abriria com seu nome.

Neymar frustrou o PSG e a outros interessados, renovando com o o clube catalão por mais três anos – o vínculo de 2018 com o Barcelona agora vai até 2021. De acordo com Ribeiro, o pai do atleta usou a proposta da equipe de Paris para elevar os valores na Espanha.

Filho.

Nesta semana, Neymar encantou a internet ao divulgar uma foto com seu filho, David Lucca, no Instagram. Os dois aparecem brincando durante um banho de banheira. “My baby”, escreveu o craque na legenda da foto.

