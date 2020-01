Verão ParkShopping Canoas tem atrações para crianças, jovens e adultos nas férias de verão

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Fenômeno entre a criançada, evento inédito sobre o Mundo Bita desembarca no Rio Grande do Sul a partir do dia 15 Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Um fenômeno do YouTube entre bebês, crianças pequenas e até mesmo pais – com milhões de inscritos em seus canais e bilhões de visualizações nos vídeos – está prestes a chegar ao ParkShopping Canoas. De 15 de janeiro a 1º de março, o shopping receberá a inédita Estação de Brincadeiras do Mundo Bita, alegrando ainda mais o verão dos pequenos.

No evento, localizado no piso L3, em frente à Praça de Alimentação, a criançada terá trenzinho, cama elástica, piscina de bolinhas e desafio musical do personagem circense mais amado da internet, que encanta a filhos e pais com músicas autorais educativas. A diversão com Bita e sua turma fica aberta nos horários do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 11h às 21h.

Também há novidades para jovens e adultos aproveitarem as férias no Park. Até o fim de janeiro, quem baixar o app Multi pode curtir a pista de patinação On Ice e sessões 2D e 3D do UCI Cinemas com 50% de desconto nos horários de funcionamento de cada atração. A promoção é válida para os titulares do aplicativo, mediante apresentação do CPF nas bilheterias. No HotZone, melhor parque indoor do Brasil, titulares do Multi ganham crédito em dobro até o dia 17 para se divertir nos brinquedos mais inovadores do mercado, com direito a uma recarga de no máximo R$ 150 por dia até às 15h.

A Arena do Park é outra excelente alternativa para quem já voltou da praia ou para aqueles que ainda não foram se sentirem um pouco no Litoral. Com agendamentos gratuitos, as quadras de areia podem ser utilizadas para partidas de vôlei, futevôlei e beach tênis. O espaço dispõe de vestiários e equipamentos necessários para as práticas esportivas.

Confira abaixo o serviço para curtir o verão no Park e aproveitar o melhor da estação também na cidade.

Estação de Brincadeiras do Mundo Bita/ De 15/01 a 01/3/ De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 11h às 21h/ Valor: R$ 20 por 15 minutos + R$ 1 por minuto adicional.

App Multi/ 50% de desconto no UCI Cinemas e na pista de patinação On Ice/ Promoção válida até 31/01, mediante apresentação de voucher e CPF nas bilheterias/ Crédito em dobro no HotZone até o dia 17 de janeiro/ Regras: https://www.parkshoppingcanoas.com.br/

Arena de Verão/ Quadras de areia para a prática de vôlei, futevôlei e beach tênis e pista de Pump Track Skate/ De Segunda a sábado, das 10h às 21h e domingo, das 11h às 19h/ Agendamentos gratuitos pelo número (51) 99400-0178.

