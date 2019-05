Parlamentares acusam o ministro da Economia de ser “omisso”

Pilar da agenda que hoje sustenta o governo, o ministro Paulo Guedes, da Economia, virou alvo de críticas de parlamentares que o acusam de ser “omisso” diante da crise política. Líderes de partidos dizem que ele poderia fazer Jair Bolsonaro repensar a relação com o Congresso por ser o maior entusiasta da reforma da Previdência, mas prefere se manter alheio ao impasse. O grupo de insatisfeitos já mandou recado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), aliado do economista.

Limites

Um interlocutor diz que é “desumano” cobrar a entrada de Guedes na zona de guerra e que ele tem investido no diálogo com o Congresso. O ministro não poderia, entretanto, invadir a articulação política. Já parlamentares alertam que, disparar contra o centrão, como faz o presidente, corrói a base que ele precisa para aprovar a reforma.

Segundo um grande gestor de fundos, os investidores acreditam que hoje as novas regras de aposentadoria têm mais chances de passar do que há uma semana, antes do acirramento da crise com o Legislativo.

A aposta se baseia na ponte firmada entre Maia e Guedes e na leitura de que a Câmara chamou o tema para si. Mesmo os políticos mais otimistas, porém, reconhecem que os atos marcados para o próximo domingo (26) podem azedar o clima.

Reforma

O ministro da Economia, Paulo Guedes, corrigiu nesta terça-feira (21) o presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia do hasteamento da bandeira nacional, no Palácio do Alvorada.

Além de ministros e assessores, a solenidade foi acompanhada por um grupo de crianças de uma escola pública do entorno da capital federal.

Ao final, o presidente conversou com os estudantes primários e disse que, no futuro, eles irão garantir a aposentadoria dos mais velhos. “Quando vocês estiverem trabalhando, vão garantir a nossa aposentadoria, desse pessoal que está aqui atrás”, disse Bolsonaro, apontando para a sua equipe ministerial.

Aos risos, Guedes fez sinal de negativo com a mão. “Nós vamos libertá-los desse peso”, disse aos ministros posicionados ao seu lado.

A proposta de reforma previdenciária proposta pela equipe econômica cria o regime de capitalização, no qual cada trabalhador teria uma espécie de poupança compulsória para garantir a sua própria aposentadoria.

Capitalização

No regime atual, chamado de repartição, os trabalhadores que estão na ativa ajudam a pagar os benefícios pagos aos aposentados. Mesmo com a criação do regime de capitalização, o sistema de repartição continuaria existindo, mas a contribuição dos trabalhadores da ativa seria menor do que atualmente. A capitalização é seria uma espécie de poupança adicional, para complementar a renda na aposentadoria, o que aliviaria as contas da Previdência das aposentadorias mais altas.

