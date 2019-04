Parlamento da Nova Zelândia aprova em primeira votação lei para restringir armas no país

Nesta terça-feira (2), o Parlamento da Nova Zelândia aprovou, em primeira votação, um projeto de lei para restringir a posse de armas no país. A votação obteve 119 votos positivos entre 120 congressistas,. O único que votou contra foi o conservador David Seymour, que afirmou ser uma medida precipitada. Ainda faltam duas votações pelas quais o texto precisa passar antes de virar lei.

Depois do massacre do mês passado em duas mesquitas da cidade de Christchurch que deixou 50 pessoas mortas, a medida pretende proibir os cartuchos de alta capacidade e os tipos de armamento semiautomático, de estilo militar, utilizados no crime. No dia 20 de março, a primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, anunciou que a venda desse tipo de arma seria proibida no país a partir de 11 de abril.

Segundo a Associated Press, mais de 14 mil pessoas assinaram uma petição entregue ao Parlamento onde afirmam que as mudanças legislativas são “injustas” para cidadãos que obedecem à lei.

