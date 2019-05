O Parlamento de Israel aprovou nesta segunda (27) uma moção preliminar para dissolver mais uma vez a Câmara e convocar novas eleições – menos de dois meses depois do último pleito. Com a aprovação preliminar, o Parlamento vota nesta quarta (29) a decisão final sobre a organização ou não de novas eleições. Caso o texto passe, Israel terá a segunda eleição no mesmo ano.