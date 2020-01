Mundo Parlamento do Iraque pede a governo que encerre atividades de tropas estrangeiras no país

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

O primeiro-ministro do Iraque Adel Abdul Mahdi, durante sua participação no funeral dos mártires da multidão popular, no sábado. Foto: IraqiPMO/Fotos Públicas O primeiro-ministro do Iraque Adel Abdul Mahdi, durante sua participação no funeral dos mártires da multidão popular, no sábado. (Foto: IraqiPMO/Fotos Públicas) Foto: IraqiPMO/Fotos Públicas

O Parlamento do Iraque aprovou, neste domingo (5), uma resolução que pede ao governo que encerre as atividades de tropas estrangeiras no país. A decisão foi tomada dias depois que um ataque dos Estados Unidos matou o segundo homem mais importante do Irã, o general Qassem Soleimani, em Bagdá.

A resolução aprovada pelos parlamentares, ao contrário de leis, não obriga o governo a cumprir o texto, mas foi aprovada a pedido do próprio primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdul Mahdi. Durante a sessão, Mahdi considerou a morte de Soleimani um “assassinato político”. Milhares de pessoas acompanharam o velório do general neste domingo (5) no Irã e, no sábado (4), no Iraque.

O texto pede, ainda, que sejam cancelados quaisquer pedidos de ajuda do Iraque ao governo dos Estados Unidos. As tropas americanas estão no país a convite de Bagdá.

Também neste domingo (5), os EUA, que lideram a coalizão com o Iraque contra o Estado Islâmico, anunciaram a suspensão da maior parte das operações contra o grupo terrorista, e, também, dos treinamentos de forças iraquianas que participam do esforço conjunto. As informações são do portal G1.

