Parque aquático, no Litoral Norte, recebe treinamento sobre Normas Regulamentadoras

Além da sua missão de entreter, divertir, hospedar de forma única e segura, o Acqua Lokos Parque Hotel realiza capacitações de forma sistemática com o intuito de melhorar os processos internos.

Assim, nessa quarta-feira 24 de julho, a equipe de manutenção da empresa recebeu o treinamento sobre as Normas Regulamentadoras (NRs) 12 e 13, que dispõem sobre a maneira correta de trabalho e a segurança que devem ser aplicadas nos equipamentos e brinquedos do parque.

O curso foi ministrado pelo engenheiro mecânico Nerci Cardoso e o engenheiro civil Bruno Cardoso, ambos do quadro do Acqua Lokos Parque Hotel.

Para o subgerente de manutenção, Claudinei Lima de Matos, que já trabalha há 12 anos na empresa, os cursos auxiliam de forma objetiva na formação e qualificação de colaboradores novos e antigos.

De acordo com Nerci Cardoso, as capacitações visam trazer mais segurança para visitantes e funcionários. “Todos os nossos equipamentos, dos mais simples aos mais complexos, exigem um alto nível de atenção e segurança aplicada, por isso a importância deste estudo técnico”, explica. Conforme Bruno Cardoso o conhecimento adquirido pelos participantes faz com que fiquem ainda mais atentos em seus postos de trabalho. “Com o entendimento da importância da utilização das NRs, fica mais fácil para o colaborador perceber que deve trabalhar de forma preventiva em sua rotina de trabalho”, conclui. Como forma de reconhecimento os participantes do treinamento recebem um certificado.

O parque gaúcho que é considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado. Na Temporada Inverno as Áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020.

De acordo com o diretor do Acqua Lokos Parque Hotel Fabiano Brogni, o interesse pela “estação seca” vem aumentando a cada ano. “Estamos trabalhando com muito esmero para que a Temporada Inverno se consolide cada vez mais como uma excelente alternativa de entretenimento para as pessoas que moram no litoral e os turistas que nos visitam”, explica.

