Parque da Mônica será inaugurado na Serra Gaúcha

O Parque da Mônica, baseado nos personagens de Mauricio de Sousa, será inaugurado em Gramado, na Serra Gaúcha, no segundo semestre de 2020. O lançamento da pedra fundamental do empreendimento ocorreu nesta quinta-feira (22) no bairro Carazal, próximo à estrada que liga Gramado a Nova Petrópolis.

O evento contou com a presença do cartunista, que foi um dos homenageados no Festival de Cinema de Gramado. “É uma honra inaugurar o Parque da Mônica Gramado nesta cidade turística que recebe pessoas do mundo inteiro. Estamos muito felizes com mais essa conquista”, disse Mauricio de Sousa.

O cartunista destacou que o parque será mais uma opção de lazer para as famílias, incentivando a cultura. Localizado em uma área de 25 mil metros quadrados, o Parque da Mônica vai estimular brincadeiras interativas. Além de roda-gigante, montanha-russa e um carrossel, as crianças também poderão brincar de profissões na Vila do Limoeiro, que promete ser um dos destaques do empreendimento.

Estão previstas mais de 30 atrações no novo parque 100% temático. Haverá um show diário com personagens, especialmente com Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali. Também está prevista a construção de uma praça de alimentação com pizzaria, hamburgueria e uma frutaria, entre outras operações.

O grupo de empreendedores do Parque da Mônica Gramado é liderado pela empresária Manu da Costa, uma das acionistas do Snowland e presidente da Associação de Parques Temáticos da Serra Gaúcha. “Pela minha experiência, faltava uma atração para crianças em Gramado”, afirmou ela. As obras iniciarão em setembro, e o projeto será assinado pelo arquiteto gramadense Márcio Ribas.

O diretor da Mauricio de Sousa Ao Vivo, Mauro Sousa, explicou que a empresa nasceu há oito anos com a missão de reinaugurar o Parque da Mônica em São Paulo, que em 2019 completou quatro anos. “Desde então, não temos parado de inovar e já inauguramos outros pontos de encontro da Turminha em várias cidades do País. Inaugurar o Parque da Mônica Gramado tem um significado muito importante para nós porque é a realização de um sonho e abre novas possibilidades e oportunidades”, finalizou.

