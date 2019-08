Parque de Exposições Assis Brasil ganha novos espaços

O subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, José Arthur Martins, participou do lançamento da Expointer na tarde desta segunda-feira, na Capital. Ele está otimista com a 42ª edição e diz que áreas novas integram as novidades do Parque este ano. “Teremos um novo local para o julgamento dos pôneis e caprinos, que também servirá para apresentação e demonstração de cães, outra das atrações do evento”. Além disso, José Arthur aponta a criação de um centro de eventos, em parceria com a Farsul, apto a receber debates e discussões.

Em termos de infra-estrutura, o Parque passa a contar com um sistema de captação de energia solar, para o próprio parque, além de poder fornecer para outros pontos. O subsecretário, profissional de carreira da Secretaria da Agricultura do RS, diz que o momento é de “poucos recursos, mas de muita criatividade” .

