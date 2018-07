Foi entregue oficialmente na quarta-feira (18) o Parque do Pontal, em Porto Alegre. Um protótipo para que a população já usufrua de uma área de 10 mil m² com infraestrutura, segurança e lazer, enquanto duram as obras do Complexo Multiuso. O parque fica na avenida Padre Cacique, 2.893, na Zona Sul da Capital.

