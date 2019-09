Parque Esportivo da PUCRS celebra aniversário com práticas esportivas gratuitas

Neste mês de setembro, o Parque Esportivo da PUCRS completou 16 anos de história e, para celebrar esta marca, um presente será dado à comunidade. No dia 28 de setembro (sábado), das 10h às 12h, será realizado um evento com atividades gratuitas para o público em geral. A ação não tem inscrições e é por ordem de chegada.

Serão promovidas práticas esportivas para os adultos (Corrida Orientada, Treinamento Funcional e Ritmos) e brincadeiras para as crianças. O evento acontece no campo sintético 11 do Parque Esportivo (Av. Ipiranga, 6690).

