Parquímetros de Porto Alegre serão explorados por uma empresa privada por 10 anos

A prefeitura de Porto Alegre assinou nesta quarta-feira (22) o contrato com a empresa Zona Azul Brasil para a operação do estacionamento rotativo na cidade. Serão instalados 220 parquímetros e disponibilizadas 4,2 mil vagas, que serão gerenciadas de maneira digital, segundo informações do Executivo municipal. Segundo o diretor-presidente da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Marcelo Soletti, o sistema traz agilidade e segurança para os usuários. “Voltaremos a ser referência nacional em estacionamento rotativo. Esta é uma forma de democratizar o espaço público e otimizar o serviço”, disse.

“A tecnologia vai abrir portas para muitas outras soluções que vamos proporcionar aos porto-alegrenses, inclusive para aqueles que não possuem carro. Esta é mais uma entrega estruturante para a cidade”, afirmou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O contrato com a empresa vencedora é de concessão pelo prazo de 10 anos, com valor de outorga (devolução para o município) de 37,32% da receita bruta. Após a assinatura do contrato, a empresa tem 60 dias para dar a ordem de início e, a partir daí, 180 dias para concluir a instalação dos equipamentos e colocá-los em operação. Esta foi a quarta licitação realizada pelo município para devolver o serviço aos usuários, conforme explicou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Luciano Marcantonio. “Conseguimos vencer a burocracia que impedia a entrega do serviço para quem precisa”, destacou.

A Área Azul é uma reivindicação do comércio e dos consumidores que necessitam de maior rotatividade no estacionamento das vias. Com as melhorias, o usuário terá um sistema digital completo operando nas ruas da Capital. A tecnologia é certificada com ISO 9001. Os protocolos de transmissão de dados, utilizados no aplicativo, oferecem total segurança nas transações e são homologadas pelo Banco Central do Brasil, conforme explica o diretor operacional da empresa, Claudinei Barduque. “Estamos disponibilizando para Porto Alegre a mais ampla plataforma existente no mercado, com múltiplas opções de pagamento e totalmente confiável”, complementou.

Funcionalidades

– Pagamento no equipamento por meio de cartões de crédito, débito, moedas e também por aproximação, conhecida pela sigla NFC (Near Field Communication), dependendo da plataforma bancária do usuário.

– Pagamento por meio de aplicativo gratuito para smartphone com cartão de crédito, débito e boleto bancário. O aplicativo Digipare – Área Azul Digital – é simples e intuitivo. O usuário cadastra os dados pessoais e dos veículos; seleciona o período de estacionamento desejado de acordo com a sinalização local; consulta créditos e bônus que possui; pode utilizar um alarme no App para avisar quando o período comprado irá vencer e, se precisar estender o tempo e as regras da via permitirem, pode comprar novos créditos, sem a necessidade de voltar no veículo.

– Haverá postos de venda credenciados que aceitarão dinheiro para a emissão do tíquete avulso do rotativo.

– Os valores adquiridos nos parquímetros ou pontos de vendas poderão ser ativados por SMS gratuito ou pelo telefone pela central de relacionamento.

– A fiscalização também se atualizou. Agora será realizada de forma eletrônica pela consulta das placas.

