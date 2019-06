Parrilla del Sur apoia ONG pró doação de órgãos VIAVIDA

Em sua 96ª edição, a Quarta Beneficente da Parrilla del Sur apoiará a VIAVIDA, ONG que incentiva a doação de órgãos e tecidos no Rio Grande do Sul. A entidade colabora na diminuição de pacientes que estão na lista de espera de transplantes divulgando informações sobre a importância da doação e fornecendo assistência para pessoas transplantadas juntamente com seus familiares.

O evento que ocorrerá no dia 26 de junho tem, como sugestão de prato, o “Asado de Tira”, corte retirado da parte mais nobre da costela bovina, com valor especial de R$ 24,90. Para acompanhar, o “Queso Parrillero” e a “Papa con Mayonesa de la Casa” são excelentes opções.

A VIAVIDA tem parceria com a Parrilla Del Sur desde 2011, data de início do projeto. A arrecadação ajuda no pagamento de funcionários, na manutenção dos materiais de cuidados aos pacientes e também na manutenção da Pousada que acolhe transplantados que não moram longe do local de tratamento. A Quarta Beneficente do Parrilla Del Sur é realizada todas as últimas quartas-feiras do mês. Durante o evento, parte da renda do dia é destinada para uma instituição parceira.

SERVIÇO:

– O QUÊ? Quarta-Feira Beneficente com a VIAVIDA

– QUANDO? 26/06 (quarta-feira), das 11h30 às 24h

– ONDE? Parrilla Del Sur (Av. Nilópolis, 111)

– INFORMAÇÕES E RESERVAS: (51) 3012-7878

Deixe seu comentário: