Parrilla Del Sur é opção gastronômica para feriado de Independência do Brasil

Uma opção para desfrutar o feriado de Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, é experimentar as especialidades gastronômicas do país vizinho, o Uruguai, na Parrilla Del Sur. O restaurante vai operar em horário de atendimento normal, das 11h30 às 24h. O estabelecimento fica localizado na Avenida Nilópolis, 111, em Porto Alegre.

Nesta data, a sugestão do restaurante é o Asado de Tira, com preço especial de R$ 21,90. Esse prato é preparado a partir de um corte retirado da parte mais nobre da costela. É servido em formato de tira, que forma com a carne (bem tenra) e os ossos.

Para harmonizar, a recomendação é o vinho tinto Casa Silva Carménère Colección, que possui um harmonioso equilíbrio entre carvalho e fruta, com final longo e persistente. Outras combinações são as diversas opções de cervejas nacionais ou uruguaias.

