Parrilla Del Sur promove a Semana do Lomito de Cordero

A Parrilla del Sur realiza a Semana do Lomito de Cordero, de 21 a 28 de março. O lomito (filé mignon de cordeiro) é um corte tradicional uruguaio, e é uma das partes mais suculentas do cordeiro. O prato é uma exclusividade da Parrilla e combina muito bem com a Papa al Plomo con Queso Roquefort.

Durante o período da promoção, o Lomito de Cordero terá valor especial: de R$ 49,70 por R$ 34,90. As demais promoções diárias seguem normalmente.

Semana do Lomito de Cordero / 21/03 a 28/03/ Sexta-feira, sábado, domingo, terça-feira e quarta-feira: das 11h30 às 23h/ Segunda-feira: das 18h30 às 23h45

