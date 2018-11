Parte da Zona Leste de Porto Alegre poderá ter desabastecimento nesta semana

Entre esta segunda-feira (05) e a próxima (12), o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) alerta que poderá faltar água nos bairros de Porto Alegre Agronomia, Aparício Borges, Bom Jesus (parte), Jardim Carvalho, Jardim Sabará (parte), Lomba do Pinheiro (parte), Partenon (parte), Vila João Pessoa e Vila São José.

Nesse período, um grupo motor bomba da Estação Cristiano Fischer ficará desligado, em continuação ao serviço de terça feira passada, que foi o segundo de três intervenções previstas. A primeira ocorreu no dia 16 de outubro. Haverá ainda uma terceira intervenção, em data a ser divulgada.

As três intervenções têm o objetivo de preparar a Estação Cristiano Fischer para receber motores com maior capacidade de bombeamento e, assim, ampliar o fornecimento de água tendo em vista os meses do verão.

Reforço do abastecimento para o verão

O Dmae está investindo R$ 3,2 milhões, em recursos próprios, nessas obras de melhoria da distribuição de água e interligação de sistemas, para reforçar o abastecimento na zona Leste da Capital, principalmente no verão quando o consumo de água aumenta.

Alerta sobre o aspecto da água

No retorno do abastecimento, poderá ocorrer turbidez e alteração de cor devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente se desprendem das paredes internas da tubulação pela pressão da água.

