A prefeitura de Jerusalém anunciou o fechamento de um trecho do Muro das Lamentações nesta segunda-feira (23) devido ao desprendimento de uma pedra de 100 kg, que caiu na Esplanada das Mesquitas sem causar feridos. O Muro das Lamentações é o único vestígio de um muro do segundo Templo judeu, destruído pelos romanos no ano 70 de nossa era.

