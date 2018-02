Parte do teto do aeroporto de Brasília desaba

Um vídeo mostra o momento em que parte do teto desabou no aeroporto de Brasília na tarde de domingo (18). As imagens mostram que tudo começou com goteiras, que despejavam água em cima de um estande de revistas, já dentro da área de embarque. Só depois é que o forro de gesso cede.

“Gente, a minha bolsa! Vai molhar tudo”, disse uma funcionária que aparece filmada. “Não tem condições de trabalhar aqui mais, não”, desabafou outro trabalhador. Depois destas frases, surge a gritaria no aeroporto por causa da queda do teto.

“Meu Deus do céu. Chama alguém lá!” Um vendedor que trabalhava no estande ficou ferido e precisou ser levado ao Hospital de Base. Ele recebeu alta no início da noite.

O motivo

A Inframerica, que administra o terminal, confirmou que o incidente foi causado pelo entupimento de uma calha que deveria escoar a água da chuva. O local onde o gesso cedeu fica em frente ao portão 17, no caminho do píer sul. A área é restrita, com acesso permitido apenas para passageiros que vão embarcar em aviões e também para funcionários.

Em nota, a Inframerica afirmou que equipes de manutenção foram enviadas ao local, e disse ainda que “foram realizados todos os exames” no funcionário que se machucou. De acordo com um vendedor que trabalha no estande atingido, Phabiano Costa, de 29 anos, a parte do teto que caiu foi trocada na semana passada. “Começou a gotejar em cima do estande. Outras vezes já tinha acontecido, mas nunca tinha caído o teto. Foi um susto muito grande.”

Assista:

Chuva forte

Na hora em que a estrutura caiu, chovia muito na região. Por volta das 16h, horário da queda do teto, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mediu que a velocidade do vento na região alcançou 63 km/h.

“Vento muito forte, capaz de quebrar galhos de árvores, inclusive.” Neste domingo, as estações do Inmet registraram uma média 33,2 milímetros de chuva em todo o DF. A previsão é de que as chuvas continuem nos próximos dias, acompanhadas de ventos fortes e trovoadas.

Ainda no domingo, o Aeroporto de Brasília registrou um voo atrasado devido ao mau tempo. As más condições meteorológicas causaram a suspensão de pousos e decolagens entre as 16h12 e 16h28.

Casos semelhantes

No fim do mês passado, uma televisão que estava instalada em cima do balcão de atendimento de um restaurante, no aeroporto de Brasília, se desprendeu da parede e provocou o desabamento de parte do teto. O incidente ocorreu na área de embarque internacional.

Havia passageiros por perto. No entanto, segundo a Inframerica, que administra o terminal, ninguém se feriu. Em maio de 2015, parte do forro do teto da área de check-in cedeu em decorrência de um vazamento em uma tubulação no andar acima, na praça de alimentação. O espaço ficou alagado. Pela gravação é possível ver água pingando do teto e fios elétricos pendurados enquanto funcionários secam o chão.

Coincidências em Brasília

Desde o começo do ano, quem mora em Brasília tem se impressionado com a sequência de quedas de estrutura. A primeira foi em um prédio da 210 Norte, onde uma parte da laje despencou em cima de carros na garagem interna. A segunda foi a do viaduto que desabou no Eixão Sul e esmagou quatro carros. Nos

dois casos, ninguém se feriu.

