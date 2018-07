Participação de animais da raça Angus aumenta em 15% este ano na Expointer

A participação de animais da raça Angus será 15% superior na Expointer deste ano. A Associação Brasileira de Angus já recebeu a inscrição de 127 animais de argola de 18 expositores. Segundo o presidente da entidade, José Roberto Pires Weber, a expectativa é contar com mais de 220 bovinos nos pavilhões do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, já que as inscrições de rústicos seguem até 3 de agosto.

Para impulsionar a participação dos produtores no evento, a associação isentou os criatórios de taxa de inscrição para a feira, o que representa uma economia de 280 reais por cabeça. “É nas pistas que temos a vitrine da nossa evolução genética, que hoje é provada por rigorosos programas de seleção”, afirmou Weber.

Parceria

O presidente destacou ainda a parceria entre a Angus e a Associação Brasileira de Brangus. Um protocolo de intenções para aproximar as raças será assinado no dia 26 de agosto, na Casa Angus, durante a feira agropecuária. “A ideia é trabalhar pontos de convergência. Temos muitos criadores em comum, e essa parceria deve promover o fortalecimento da pecuária”, acrescentou. A parceria prevê ações como participação conjunta em exposições, gestão de núcleos regionais compartilhada e agendas de remates.

15 anos do Programa Carne Angus Certificada

O segmento comemora 15 anos do Programa Carne Angus Certificada.O projeto, que nasceu em 2003 com produção de pouco mais de 2 mil quilos por mês em apenas duas unidades no Rio Grande do Sul, hoje está presente em 40 plantas de 15 empresas com unidades em 12 Estados. Nesse período, mais de 3 milhões de cabeças foram abatidas, o que resultou em volume de 102 mil toneladas comercializadas.

Julgamento de animais

Nesta edição da Expointer, o julgamento de animais de argola será em apenas um dia. A programação será concentrada na quarta-feira, 29 de agosto, com avaliação de fêmeas pela manhã (a partir das 9h) e, de machos à tarde (a partir das 14h). Até o ano passado, a Angus avaliava fêmeas e machos em dias distintos. Os animais rústicos serão julgados na terça-feira, 28 de agosto, a partir das 9h.

Cruzamento industrial

Com foco na crescente demanda que garantiu ao Programa Carne Angus uma fatia de 82% da produção nacional de cortes premium, o casamento entre raças zebuínas e bovinas atinge um novo patamar na pecuária brasileira. O chamado Cruzamento Industrial 3.0 avança com base em um maior uso da genética Angus no Brasil Central por meio da inseminação de ventres F1 (meio sangue zebuXAngus) com sêmen de reprodutores Angus puros. “Esses animais F2 têm mais sangue Angus do que suas mães e agregam em precocidade de acabamento e em uma qualidade de carne indiscutíveis”, avalia o presidente.

O assunto será tema do seminário Cruzamento Industrial 3.0, que será realizado no dia 30 de agosto (quinta-feira), durante a Expointer. Segundo o gerente do Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros, o novo modelo vem ganhando força e conquistando diversos criatórios que primam por trabalhar com cortes de alta qualidade em um modelo de pecuária de alta precisão. “Os animais derivados desse cruzamento vêm sendo abatidos em frigoríficos com alta padronização de carcaça, o que resulta de investimento em genética, mas também de um manejo nutricional e de um business eficiente.”

