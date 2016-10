Participação de Lula e Dilma na campanha eleitoral não ajuda no crescimento de candidatos, apontam pesquisas

A participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em atos de campanha não ajudou candidatos do PT e PCdoB a crescerem nas pesquisas de intenção de voto na maioria das capitais visitadas. Em Fortaleza (CE), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ), o desempenho dos candidatos em pesquisas não melhorou depois que o ex-presidente esteve nas cidades para apoiá-los. Apenas em São Paulo (SP), o candidato do PT reagiu nas pesquisas.

Na semana passada, Lula fez um giro pelo Nordeste. Participou de campanha em cinco cidades do Ceará, entre elas, Fortaleza; duas de Pernambuco, sendo uma delas Recife; e em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Nos últimos dias, ele esteve em São Paulo e no Rio, capital onde a ex-presidenta Dilma Rousseff também fez campanha.

Em Fortaleza, Lula participou de atos de campanha da deputada federal Luizianne Lins (PT) em 1º de agosto e 21 de setembro. Desde então, a petista só caiu nas pesquisas. No primeiro levantamento Datafolha divulgado em 21 de agosto, ela tinha 17% das intenções de voto.

Na pesquisa seguinte (10/09), foi para 16%. No levantamento mais recente (24 de setembro), ela caiu para 15%, permanecendo em terceiro lugar – e, portanto, fora de um eventual segundo turno. Na cidade, Luizianne tem como adversários o atual prefeito, Roberto Cláudio (PDT), que tenta reeleição tendo como principais apoiadores os irmãos Cid e Ciro Gomes, ambos do PDT.

O pedetista está em primeiro lugar nas pesquisas e conta com apoio informal do governador Camilo Santana, que, mesmo sendo do PT, não apoia a petista. Em segundo lugar, está o deputado estadual Capitão Wagner (PR), apoiado pelos senadores Eunício Oliveira (PMDB-CE) e Tasso Jereissati (PSDB-CE).

No Recife, o candidato João Paulo (PT) começou a disputa empatado em primeiro lugar com o prefeito Geraldo Júlio (PSB), que tenta reeleição. Ambos tinham 27% das intenções de voto na pesquisa Ibope divulgada em 22 de agosto.

Nos levantamentos seguintes do instituto, continuou com 27% (14/09) e chegou a subir para 29% logo após a ida de Lula à cidade, em 22 de setembro. Na última pesquisa, na quarta-feira (28), porém, caiu para 26%, o que ainda o cacifa para um possível segundo turno.

Dilma e Lula estiveram no Rio em 21 e 26 de setembro, respectivamente, para participar de ato de campanha da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) à prefeitura da cidade. Conforme pesquisas do Ibope, a parlamentar começou a disputa com 6% das intenções de voto (23 de agosto), foi para 8% (14/09) e caiu para 6% na segunda-feira (26). Pelo último levantamento do instituto, divulgado na última quarta-feira, ela aparece com 7%, tecnicamente empatada em segundo lugar com outros cinco candidatos. (AE)

