A prefeitura de Porto Alegre, em pareceria com a ONG Mulheres em Construção e as lojas TaQi, promove nesta sexta-feira e no sábado um encontro sobre o ingresso feminino no mercado de trabalho da construção civil. O evento ocorrerá na filial da empresa na avenida Assis Brasil, 4.737 (Zona Norte). Informações: (51) 3289-5101.

