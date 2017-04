Participante Marcos é expulso do BBB 17

O participante Marcos foi expulso do Big Brother Brasil 17.

O médico foi chamado ao confessionário na noite desta segunda-feira (10) e comunicado da decisão da direção do programa.

Do confessionário, o participante saiu da casa, assim como aconteceu com a polêmica Ana Paula no momento da sua expulsão, na edição passada do reality show. Marcos já está no hotel e ficará por lá sem contato com ninguém, por enquanto. A família dele foi avisada.

Mais cedo a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, Viviane da Costa, esteve nos Estúdios Globo para pedir as imagens das discussões entre Marcos e Emilly. Foi instaurado inquérito.

A estudante foi submetida a um exame clínico, por um médico da Globo, para avaliar a possibilidade de lesão corporal. No início da noite foram chamados ao confessionário separadamente. Para Emilly ficou claro seus direitos, garantidos pela Lei Maria da Penha, inclusive o de ficar distante de Marcos.

Em comunicado, a Globo reafirmou seu repúdio a toda e qualquer forma de violência, tendo evidenciado isso em todas as suas atitudes.

