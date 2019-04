Partida entre Inter x River Plate movimenta Porto Alegre; Acompanhe ao vivo

Nesta quarta-feira (3), o Inter recebe o River Plate, às 19h15min em partida válida pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. Os portões abrem as 17h15 e a previsão é de aproximadamente 45 mil torcedores.

Devido a partida, o trânsito é intenso nas principais vias da cidade. A EPTC divulgou um esquema especial para hoje, com dez ônibus Especial Futebol saindo do Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público) até o estádio. Além da linha especial, mais de 20 linhas regulares atendem a região pelo corredor da av. Padre Cacique. Os serviços de lotação, com seis linhas, e de táxi também serão reforçados. Após o jogo, lotações estarão estacionados na rua Fernandão (antiga Rua A), para circulação até a zona Sul.

Confira ao vivo:

17h05 – Avenida Edvaldo Pereira Paiva muito carregada, as melhore opções para ir deslocamento a Zona Sul, são: Azenha, Teresópolis, Nonoai e Cavalhada.

17h06 – ATENÇÃO: estão esgotadas as vagas no estacionamento do Beira-Rio. Apenas quem efetuou a compra antecipada terá acesso.

17h08 – Para os torcedores que vão ao Beira Rio se deslocando da Zona Leste da cidade, a melhor opção é acessar a av. Tronco e seguir pela Edvaldo Pereira Paiva no sentido B/C.

17h20 – Delegação do Internacional em deslocamento pela av. Ipiranga, seguirá pela Padre Cacique. Fique atento a possíveis congelamentos nestas vias.

17h21 – Torcida do River Plate começa o deslocamento para o estádio Beira Rio pela Edvaldo Pereira Paiva. Fique atento a possíveis congelamentos na área.

17h32 – Delegação do River Plate já está em deslocamento ao estádio Beira-Rio

17h40 – Delegação do S.C Internacional chega ao estádio Beira-Rio

17h59 – Bloqueio da Otavio Dutra x Padre Cacique. O retorno acontece pelo viaduto Dom Pedro I pra acessar a Padre Cacique

18h08 – Diversos ônibus com torcedores colorados chegam ao Beira-Rio

18h14 – Atenção, carro estragado na faixa da direita da Terceira Perimetral sentido NORTE/SUL, na altura da rua Soledade.

18h15 – Trânsito bem carregado para os motoristas nas avenidas Borges de Medeiros, Edvaldo Pereira Paiva e Padre Cacique

18h18 – Avenida Edvaldo Pereira Paiva muito trancada em direção aos estacionamentos do Beira-Rio

18h24 – Movimento intenso também na avenida Castello Branco, Túnel da Conceição no sentido centro/bairro e na avenida Ipiranga com Silva Só, no sentido bairro/centro

18h27 – Av. Cavalhada com fluxo moderado é uma boa opção para deslocamento em direção à zona sul

18h32 – Av. Borges de Medeiros com fluxo melhor que a Edvaldo Pereira Paiva rumo ao Beira-Rio

Deixe seu comentário: