Os Liberais Democratas britânicos anunciaram, nesta segunda-feira (22), que Jo Swinson será sua nova líder. Ela assume o cargo no partido, que é contra a saída do Reino Unido da União Europeia, das mãos de Vince Cable, que anunciou em maio que deixaria o posto. Jo levou 47,9 mil votos de membros do partido, contra 28 mil de Ed Davey, seu único concorrente.