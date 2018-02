Partido de Merkel aprova coalizão com social-democratas

O CDU (União Social-Cristã), partido da chanceler alemã Angela Merkel, aprovou nesta segunda-feira (26) o acordo de coalizão com os social-democratas (SPD), deixando a chanceler um passo mais perto de um quarto mandato no país. O congresso federal do CDU, realizado em Berlim (Alemanha), respaldou por uma ampla maioria o pacto alcançado no dia 7.

