O Partido Democrático (PD), principal sigla de oposição na Itália, disse nesta quarta-feira (21) estar disposto a conversar com o Movimento 5 Estrelas – partido anti-establishment – a respeito da formação de um novo governo. Chefe do PD, Nicola Zingaretti impôs condições para dividir o poder com o Movimento. Se a aposta fracassar, as eleições devem ser antecipadas, disse.

