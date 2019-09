O partido que governa a Rússia sofreu um revés no domingo (8) nas eleições para o Parlamento de Moscou, ao perder um terço de suas cadeiras, de acordo com resultados provisórios. No atual Parlamento, os partidários do presidente Vladimir Putin controlavam 38 das 45 cadeiras. Os comunistas foram os grandes vencedores da eleição, com a conquista de 13 cadeiras.

