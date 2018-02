O Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês) dará 48 horas para o presidente Jacob Zuma renuncie, segundo informa nesta segunda-feira (12) a TV estatal da África do Sul, a SABC, citando fontes. O ANC passa por uma crise política gerada pelas negociações sobre a saída do presidente sul-africano da liderança do partido, anunciada em dezembro.

