Partido Novo abrirá processo seletivo para candidatos a prefeito em Canoas; veja como participar

A cidade de Canoas vive um momento histórico: pela primeira vez seus cidadãos têm a oportunidade de participar de um processo seletivo para ser candidato à prefeitura do município. O Partido Novo, que possui um grupo bastante ativo na cidade, atingiu resultados internos importantes, qualificando-se para lançar candidaturas ao Executivo e ao Legislativo. No Rio Grande do Sul, o Novo estima lançar candidaturas em sete cidades.

“Qualquer cidadão pode participar do processo seletivo e a primeira fase não inclui nenhum custo aos candidatos. O perfil desejado contempla desde a comprovada capacidade de gestão, trajetória de sucesso, reputação consolidada e a capacidade de mobilizar apoiadores para ajudar a sustentar a campanha, além de um profundo alinhamento com a filosofia liberal e capacidade de diagnóstico dos problemas da cidade, bem como das soluções a serem implementadas”, adianta o presidente do Novo RS, Guilherme Enck.

Ele explica que o processo seletivo está dividido em três fases: análise do currículo, trajetória e conquistas, entrevistas e, depois de aprovado, o candidato precisa montar um plano de governo e apresentar para a comissão do partido. “Os candidatos serão aprovados muito mais pela sua capacidade de resolver os problemas da população de Canoas do que pela sua popularidade ou potencial de vencer as eleições”, completa Enck.

As inscrições podem ser feitas pelo site querosercandidato.novo.org.br e dúvidas podem ser esclarecidas com o coordenador do Novo na cidade, Leandro Hendler, pelo rs@novo.com.br.