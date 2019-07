O Partido Novo promove neste sábado, (03), um almoço especial, com o objetivo de arrecadar fundos para a sigla. O Costelão do Novo inicia às 11h e será realizado no Secret Spot, em Santa Cruz do Sul. O evento é aberto ao público. Na oportunidade estarão presentes lideranças do partido, como o vereador de Porto Alegre eleito pelo Novo em 2016, Felipe Camozzato.

