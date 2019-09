O Partido Novo abrirá processo seletivo para candidatos a prefeito em Canoas. No RS, o partido estima lançar candidaturas em 7 cidades. O processo seletivo tem três fases: análise do currículo, trajetória e conquistas, entrevistas e, depois de aprovado, o candidato precisa montar um plano de governo e apresentar para a comissão do partido.

