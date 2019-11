O Partido Trabalhista do Reino Unido revelou nesta terça-feira (12) que foi vítima de um ataque cibernético em larga escala em suas plataformas digitais, mas que está confiante de que não houve violação de dados. Uma fonte do partido disse à BBC que os ataques vieram de computadores no Brasil e na Rússia, mas a ação não estava ligada a nenhum governo.