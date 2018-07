No domingo, quatro partidos oficializaram seus apoios para a eleição ao governo do Estado no Rio Grande do Sul. PV, Solidariedade e PPL ratificaram a aliança com Jairo Jorge (PDT), enquanto o PSD aprovou a coligação com o MDB de José Ivo Sartori, que ainda não confirmou sua candidatura à reeleição ao Palácio Piratini.

