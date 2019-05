Partidos políticos usam o Coaf para vingança contra a Lava-Jato

O Centrão e a esquerda usam o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) para se vingar da Operação Lava-Jato. As informações são do jornal O Globo. Só há uma justificativa lógica, plausível, para tal esforço multipartidário que se desenvolve há três meses entre algumas lideranças partidárias no Congresso: enviar uma mensagem política de vingança ao ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança, e a todos os agentes responsáveis pelas investigações que desvendaram um ciclo de crimes na política.

Até o mês passado, a Lava-Jato havia produzido 285 condenações, com sentenças que somavam mais de 3 mil anos de prisão. O número de réus ultrapassou 600, e os valores ressarcidos ao Estado superaram R$ 13 bilhões. Os resultados nesses cinco anos traduzem de forma cristalina a mensagem de mudança, reafirmada nas urnas por uma sociedade enfadada com o predomínio de práticas viciadas na vida política nacional.

“Usar a pauta legislativa para vinganças contra o Judiciário é absurdo. É, também, um contrassenso, porque boa parte do acervo de provas determinantes das condenações na Lava-Jato teve origem em colaborações premiadas dos próprios líderes políticos envolvidos, réus confessos do PT, Progressista, PR, MDB, PSDB e o DEM, entre outros partidos”, aponta o jornal O Globo.

Centrão

A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) acusou o Centrão de querer boicotar o governo no Congresso e é uma das parlamentares que promete ir para as ruas no próximo domingo, 26, em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Soraya pretende participar do ato em Campo Grande.

Na opinião da senadora, os partidos do Centrão se movimentam para boicotar o governo pensando na próxima eleição e devem ser o alvo dos protestos no próximo domingo. “É um boicote, para mim está claro. É um boicote com intenção eleitoral para se eleger, para não dar certo esse governo porque daí eles voltam”, disse a parlamentar durante conversa com jornalistas em seu gabinete. “A pauta (da manifestação) tem que ser muito específica, certeira e pontual: cobrar os parlamentares, cobrar o Centrão.”

Críticas

A senadora criticou o DEM – que tem três ministros no governo – e afirmou que o partido precisa defender o governo no Congresso após ter sido beneficiado na campanha eleitoral. “Os ministros têm que vir para o chão do Congresso e batalhar corpo a corpo, os ministros do DEM. Tem vários ministérios que estão aí com os partidos, esse cara tem que vir para cá, tem que vir para o chão”, disse a parlamentar durante conversa com jornalistas em seu gabinete.

A opinião de Soraya gerou reações no DEM, legenda do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que chamou a parlamentar para uma conversa nesta terça-feira (21). Para ela, os ministros “que são políticos” precisam acionar sua rede de relacionamentos na Câmara e no Senado e “fazer esse governo dar certo”. “Está faltando boa vontade para ajudar o presidente”, declarou.

