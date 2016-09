Partilha de bens entre William Bonner e Fátima Bernardes envolve quatro imóveis de luxo e salários milionários

Após a separação anunciada em 29 de agosto, William Bonner, fotografado em uma loja de utensílios de cozinha no domingo (4), e Fátima Bernardes, sem comentar o fim do casamento no “Encontro”, entram em uma nova etapa comum aos casais que se divorciam: a partilha dos bens.

E, no caso dos jornalistas, há milhões de reais envolvidos. De acordo com a revista “Veja”, os dois são proprietários de uma casa na Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma propriedade em Secretário, região serrana, um apartamento na Lagoa, Zona Sul, para onde o apresentador do “Jornal Nacional” se mudou, avaliado em R$ 5 milhões, e um imóvel de 500 metros quadrados e cinco suítes no condomínio Portobello, em Mangaratiba, região metropolitana.

A publicação ainda informa que o salário de Bonner gira em torno dos R$ 700 mil, enquanto Fátima fatura, incluindo merchandisng, mais de R$ 1 milhão por mês.

Brigas do casal eram constantes

A crise no casamento de Fátima e William já durava dois anos e as brigas constantes teriam motivo até uma licença da apresentadora do “Encontro “. De acordo com a “Veja”, os desentendimentos teriam ultrapassado o patamar habitual em uma união longa. Abalada, a mãe dos trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius, de 19 anos, frutos da relação de 26 anos com o apresentador do “Jornal Nacional”, pediu um distanciamento do trabalho em março de 2016.

Separação anunciada na internet

Na noite do dia 29 de agosto, Fátima e William pegaram os fãs de surpresa ao anunciar a separação. O comunicado foi feito no Twitter. “Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis”, afirmou o casal na rede social, limitando-se: “É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. Fátima e William”.

